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Mersin'de Kadın, İş Yerlerindeki Ürünleri Dağıtarak Kaçtı

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Mersin'de bir kadının, cadde üzerinde koşarak iş yerlerindeki stant ve tezgahları dağıtarak kaçması güvenlik kamerasınca görüntülendi. Kadının, birçok iş yerine zarar verdiği olay, esnaf tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Mersin'de bir kadının, cadde üzerinde koşarak iş yerlerindeki stant ve tezgahları dağıtarak kaçması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Akdeniz ilçesinde 30 Temmuz'da ismi öğrenilemeyen bir kadın, Kuvayi Milliye Caddesi'nde koşarak dükkanlara ait ürünlerin bulunduğu stant ve tezgahları dağıtmaya başladı.

Çok sayıda esnafın satışa sunduğu ürünleri yere döken kadın, daha sonra koşarak uzaklaştı.

Caddedeki bazı esnafın satışı sunduğu ürünlerin kadın tarafından dağıtılarak yere dökülmesi, iş yerlerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kuruyemişçi Adnan Çetel, gazetecilere, ilginç bir olayla karşılaştıklarını söyledi.

Olay sırasında şaşkınlık yaşadıklarını anlatan Çetel, "Kadın önce ayakkabı mağazasının ayakkabılarını devirdi sonra benim dükkana geldi, ilk olarak çekirdeği yere döktü, çekirdek ve fıstıkları yüzüme fırlattı. Kadın buradan yumurtacıya gitti, orada yumurtaları alıp yere fırlattı. Cadde boyunca 50 iş yerine girmiştir. Tüm esnafda iz bırakıp gitti." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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