Mersin'de Kadın Cinayeti Zanlısı Tutuklandı

Mersin'in Toroslar ilçesinde bir kadını kırsal alanda boğarak öldürdüğü belirlenen zanlı tutuklandı. Zanlının daha önce 41 ayrı suçtan 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve 3 yıldır başkasına ait kimliği kullandığı tespit edildi.

Mersin'in Toroslar ilçesinde, bir kadını kırsal alanda boğarak öldürdüğü belirlenen zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, 28 Haziran'da Kerimler Mahallesi'ndeki kırsal alanda, A.B'nin boğularak öldürülmüş halde bulunmasına ilişkin Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) çalışma başlattı.

Yaklaşık 2 bin 400 saatlik güvenlik kamerası görüntülerine ait kayıt ve 350 bin aracın plaka bilgisini soruşturan ekipler, zanlının 41 ayrı suçtan 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan ve cezaevinden firar edip 3 yıldır başkasına ait kimliği kullandığı tespit edilen M.D. olduğunu belirledi.

Zanlı, adresine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.