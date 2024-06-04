Mersin'de Kadın Cinayeti: Şüpheli Tutuklandı

Mersin'in Yenişehir ilçesinde, 40 yaşındaki kadının evinde öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İnönü Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde dün Şule Özlem Ural'ın boğularak öldürülmüş bulunmasına ilişkin gözaltına alınan A.Y'nin (20) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, zanlının emniyetteki ifadesinde, olayın yaşandığı akşam birlikte vakit geçirdiği Ural'ı darbettiğini, daha sonra içinde para olan çelik kasayı alarak adresten çıktığını beyan ettiği öğrenildi.

Olay

Toroslar ilçesi Korukent Mahallesi'nde dün devriye görevi yapan polis ekipleri, şüphelendikleri motosikletin sürücüsü A.Y'yi (20) durdurmuş, motosiklette içinde para olan parçalanmış çelik kasa taşındığının belirlenmesi üzerine şüpheli gözaltına alınmıştı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen A.Y'nin ifadesinde, kasanın Yenişehir ilçesi İnönü Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinden aldığını söylemesi üzerine adrese giden polis, çilingir yardımıyla girdikleri evde Şule Özlem Ural'ın cesediyle karşılaşmıştı.

Sağlık ekibinin incelemesinde boğulduğu tespit edilen Ural'ın cenazesi, morgdaki işlemlerin ardından Afetevler Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verilmişti.