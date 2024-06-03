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Mersin'de Kadın Cinayeti: Evde Ölü Bulundu

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Mersin'in Yenişehir ilçesinde 40 yaşındaki bir kadın evinde öldürülmüş halde bulundu. Şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'in Yenişehir ilçesinde 40 yaşındaki kadın evinde öldürülmüş halde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Toroslar ilçesi Korukent Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, şüphelendikleri motosikletin sürücüsü A.Y'yi (20) durdurdu.

Motosiklette içinde para olan parçalanmış çelik kasa taşındığını gören ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen A.Y, ifadesinde, kasanın Yenişehir ilçesi İnönü Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinden alındığını söyledi.

Adrese giden polis, kapının açılmaması üzerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibinden destek istedi.

Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Şule Özlem Ural'ın (40) cansız bedeniyle karşılaştı.

Sağlık ekibinin incelemesinde boğulduğu belirlenen Ural'ın cenazesi, morgdaki işlemlerin ardından Afetevler Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

Şüpheli A.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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