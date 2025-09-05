Mersin'de Kaçakçılık Operasyonu: 70 Bin Makaron Ele Geçirildi

Mersin'de kaçakçılık operasyonunda 70 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Toroslar ilçesinde kaçak sigara ticareti yaptığı belirlenen şüphelinin iş yerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüpheli gözaltına alındı.

İş yerinde yapılan aramada 70 bin makaron, 175 elektronik sigara likiti, 35 kilogram nargile tütünü, 60 kilogram tütün, 20 ısıtmalı elektronik sigara, 15 elektronik sigara ve 25 kilogram kaçak çay ele geçirildi.