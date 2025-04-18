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Mersin'de Kaçakçılık Operasyonu: 3 Gözaltı

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Mersin'de yapılan kaçakçılık operasyonunda, gümrük kaçağı sigara ticareti yaptığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sırasında 3 bin 400 makaron ve 212 elektronik sigara ele geçirildi.

Mersin'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Toroslar ve Bozyazı ilçelerinde gümrük kaçağı sigara ticareti yaptığı belirlenen 3 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Teknik ve fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonda şüpheliler yakalandı.

Şüphelilerin araçlarında yapılan aramalarda, kaçak olduğu tespit edilen 3 bin 400 makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 212 elektronik sigara ele geçirildi.

Jandarmaya götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Güncel
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