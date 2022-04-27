Son dakika haber! MERSİN'DE KAÇAKÇILIK OPERASYONU 12 GÖZALTI

MERSİN'de, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak eşya ele geçirilirken, 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde gümrük kaçağı telefon, sigara, çay, tütün ticareti yapan; haksız kazanç elde ederek devleti zarara uğratanlara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda Mersin genelinde ve Şırnak'ta 11 kişi ile 1 suça sürüklenen çocuk olmak üzere toplam 12 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 226 adet gümrük kaçağı telefon, 2878 paket gümrük kaçağı sigara, 121,8 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü, 18,4 kilo gümrük kaçağı çay, 1,4 kilo gümrük kaçağı tütün, 10 bin 800 adet gümrük kaçağı boş makaron, 1 adet pompalı tüfek, 24 adet pompalı tüfek kartuşu, 30 adet fişek ele geçirildi.

Malzemelerin varillerle toprağa gömüldüğü ortaya çıkarken, kaçak telefonlarının TIR dorsesine zulalandığı belirlendi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel