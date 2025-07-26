Mersin'de Kaçak Yapıların Yıkımına Devam Ediliyor

Mersin'in Akdeniz ilçesinde izinsiz ve kaçak inşa edilen yapıların yıkımına devam edildi.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, yeşil alan, park ve hazine arazilerindeki kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesine yönelik çalışmalar sürdü.

Bu kapsamda, Karaduvar Mahallesi'ndeki Sardalye Parkı'na izinsiz inşa edilen yapı, belediye ekiplerince yıkıldı.

Ekipler, Çilek Mahallesi'nde yeşil alanı işgal eden kaçak yapının da yıkımını gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, "Yasal prosedürlerin tamamlanmasının ardından yapıların tahliyesi ve yıkımı için çalışmalarımızı başlatıyoruz. Bu alanlar vatandaşlarımızındır. İşgallere son vererek tekrar halkın kullanımına sunuyoruz." ifadelerini kullandı.