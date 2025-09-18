Mersin'de Kaçak Tütün Ticareti Yapan 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Mersin'de gümrük kaçağı tütün ürünleri ticareti yaptığı belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Mut ilçesinde kaçak tütün ürünleri ticareti yapan 6 şüpheli takibe alındı.

Ekiplerin operasyonunda şüpheliler yakalandı.

Zanlıların adreslerindeki aramalarda, gümrük kaçağı 55 bin 350 makaron (filtreli sigara kağıdı), 98 kilogram kıyılmış tütün, 6 bin 450 tütün sarma kağıdı, 5 bin 850 sigara filtresi, 24 elektronik sigara, terazi, 4 sigara sarma makinesi ve 77 sentetik hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.