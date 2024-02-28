Mersin'de Kaçak Tütün Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı
Mersin'de gümrük kaçağı tütün ürünleri ticareti yapıldığı iddiasıyla gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Operasyonda, çok sayıda kaçak tütün ürünü ele geçirildi.
Mersin'de tütün ürünleri kaçaklığı yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Erdemli, Gülnar ve Tarsus ilçelerinde gümrük kaçağı tütün ürünleri ticareti yapıldığı iddiası üzerine harekete geçildi.
Ekiplerin, 3 ilçedeki adreslere düzenlediği operasyonda 5 kişi yakalandı.
Adreslerde, bir kısmı dolu 110 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 332 kilogram kıyılmış tütün, 72 bin sigara filtresi, 3 makaron dolum makinesi, elektronik terazi ve 2 av tüfeği ele geçirildi.
Jandarmaya götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.