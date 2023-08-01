Mersin'de Kaçak Silah Ticareti Operasyonu: 12 Gözaltı

İçişleri Bakanlığı, Mersin merkezli 3 ilde düzenlenen kaçak silah ticareti operasyonunda 12 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Açıklamada, şüphelilerden 4'ünün tutuklandığı, 8'iyle ilgili adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Mersin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube

Müdürlüğünce 3 ilde kaçak silah ticareti operasyonu düzenlendiği bildirildi. Açıklamada, operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 4'nün tutuklandığı, operasyonda yapılan aramalarda çok sayıda silah ve fişeğin ele geçirildiği belirtildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Mersin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce 3 ilde kaçak silah ticareti operasyonu düzenlenmiştir. Mersin, Konya ve Adana illerinde organize bir şekilde kaçak silah ticareti yapan 12 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirilmiştir. Araştırma, fiziki ve teknik takip sonucu yapılan operasyonda şüphelilerin ev, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda; 32 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği ve 118 fişek ele geçirilmiştir. Olayla ilgili 4 şahıs tutuklanmış, 8 şahsın adli işlemleri devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."