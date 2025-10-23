Mersin'de Kaçak Sigara Ticareti Yapan İki Şüpheli Gözaltına Alındı
Mersin'in Bozyazı ilçesinde, kaçak sigara ticareti yaptıkları belirlenen 2 kişi, jandarma tarafından yakalandı. Operasyon sonrası 35 bin 360 makaron, 3 bin 620 sigara sarma kağıdı ve 42 kilogram tütün ele geçirildi.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde kaçak sigara ticareti yaptıkları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, kaçak sigara ticareti yaptıkları tespit edilen 2 zanlının ikametlerine operasyon düzenlendi.
Adreslerde 35 bin 360 makaron (filtreli sigara kağıdı), 3 bin 620 sigara sarma kağıdı ve 42 kilogram tütün ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel