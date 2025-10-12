Haberler

Mersin'de Kaçak Sigara Ticareti Yapan 3 Kişi Gözaltına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de kaçak sigara ticareti yaptıkları belirlenen 3 şüpheli, jandarma operasyonuyla gözaltına alındı. Operasyonda, çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.

Mersin'de kaçak sigara ticareti yaptıkları belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Akdeniz ve Bozyazı ilçelerinde kaçak sigara ticareti yaptıkları tespit edilen 3 zanlının ikametlerine operasyon düzenlendi.

Adreslerde yaklaşık 54 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 187 kilogram kıyılmış tütün, 75 kilogram nargile tütünü, 1245 sigara sarma kağıdı, 1700 sigara filtresi, 3200 şeffaf sigara poşeti ve 12 elektronik sigara likidi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel
Afganistan ile Pakistan arasında şiddetli çatışma! Birçok askeri üs vuruldu

İki Müslüman ülke birbirini vurdu, askeri üsler yanarak küle döndü
Letonya'dan Rus vatandaşlarına 2 gün süre: Derhal ülkeyi terk edin

Bir ülkeden Rus vatandaşlarına 2 gün süre: Derhal terk edin
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçelilere 'Keşke gitmeseydi' dedirten gol

Fenerlileri kahreden gol
Letonya'dan Rus vatandaşlarına 2 gün süre: Derhal ülkeyi terk edin

Bir ülkeden Rus vatandaşlarına 2 gün süre: Derhal terk edin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.