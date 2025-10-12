Mersin'de Kaçak Sigara Ticareti Yapan 3 Kişi Gözaltına Alındı

Mersin'de kaçak sigara ticareti yaptıkları belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Akdeniz ve Bozyazı ilçelerinde kaçak sigara ticareti yaptıkları tespit edilen 3 zanlının ikametlerine operasyon düzenlendi.

Adreslerde yaklaşık 54 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 187 kilogram kıyılmış tütün, 75 kilogram nargile tütünü, 1245 sigara sarma kağıdı, 1700 sigara filtresi, 3200 şeffaf sigara poşeti ve 12 elektronik sigara likidi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.