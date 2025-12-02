Haberler

Mersin'de Kaçak Sigara Ticareti Operasyonu: 6 Tutuklama

Güncelleme:
Mersin'in Silifke ilçesinde kaçak sigara ticareti yaptığı belirlenen 6 şüpheli, jandarma operasyonunda tutuklandı. 420 bin elektronik sigara ve 3 bin 500 karton sigara ele geçirildi.

Mersin'in Silifke ilçesinde kaçak sigara ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, kaçak sigara ticareti yaptıkları belirlenen 6 şüpheliye yönelik çalışma başlatıldı.

Teknik ve fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonda zanlılar, kaçak ürünlerin olduğu valizleri bir tekneden araçlara aktarırken suçüstü yakalandı.

Tekne ve araçlarda kaçak 420 bin elektronik sigara ve 3 bin 500 karton sigara bulan ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Murat Pancar - Güncel
