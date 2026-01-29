Mersin'de kaçak 384 bin makaron ve 530 kilogram tütün ele geçirildi
Mersin'in Akdeniz ilçesinde düzenlenen operasyonda kaçak sigara üretiminde kullanılan 384 bin makaron ve 530 kilogram tütün ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Akdeniz ilçesinde kaçak sigara ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilerin ikametlerine operasyon düzenlendi.
Adreslerde 384 bin makaron, 530 kilogram tütün, 3 makaron doldurma makinesi ve 36 elektronik sigara ele geçirildi.
Jandarma ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel