Mersin'de kaçak 384 bin makaron ve 530 kilogram tütün ele geçirildi

Mersin'de kaçak 384 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 530 kilogram tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Akdeniz ilçesinde kaçak sigara ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilerin ikametlerine operasyon düzenlendi.

Adreslerde 384 bin makaron, 530 kilogram tütün, 3 makaron doldurma makinesi ve 36 elektronik sigara ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.