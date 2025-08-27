Mersin'de Kaçak Sigara Operasyonu: 19 Bin Makaron Ele Geçirildi
Mersin'in Bozyazı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 19 bin 155 makaron ve 17 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, kaçak sigara ticareti yapıldığı belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Adreslerde 19 bin 155 makaron ve 17 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi.
Ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel