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Mersin'de Kaçak Makaron Operasyonu: 12 Milyon Adet Ele Geçirildi

Mersin'de Kaçak Makaron Operasyonu: 12 Milyon Adet Ele Geçirildi
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Mersin'in Tarsus ilçesinde yapılan operasyonda piyasa değeri 10 milyon lira olan 12 milyon adet bandrolsüz makaron ve bin adet sahte bandrol ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde bir depoya yapılan baskında, piyasa değeri 10 milyon lira olan 12 milyon adet bandrolsüz makaron ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tarsus ilçesinde çok sayıda kaçak makaronun piyasaya sürüleceği bilgisine ulaştı. Harekete geçen jandarma, belirlenen depoya operasyon düzenledi. Şüpheli Ö.K. gözaltına alınırken, depoda yapılan aramada piyasa değeri 10 milyon lira olan 12 milyon adet bandrolsüz makaron ile bin adet sahte bandrol ele geçirildi. Kaçak makaronlara el konulurken, şüpheli İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kaçakçılık Operasyon Güvenlik Makaron 3-sayfa Ekonomi Güncel Tarsus Mersin Hukuk Suç

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