Mersin'de Kaçak Makaron Operasyonu: 12 Milyon Adet Ele Geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tarsus ilçesinde çok sayıda kaçak makaronun piyasaya sürüleceği bilgisine ulaştı. Harekete geçen jandarma, belirlenen depoya operasyon düzenledi. Şüpheli Ö.K. gözaltına alınırken, depoda yapılan aramada piyasa değeri 10 milyon lira olan 12 milyon adet bandrolsüz makaron ile bin adet sahte bandrol ele geçirildi. Kaçak makaronlara el konulurken, şüpheli İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel