Mersin'de Kaçak Kazı Yapan 6 Şüpheli Gözaltına Alındı
Mersin'in Erdemli ve Mezitli ilçelerinde kaçak kazı yapan 6 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma gerçekleştirdi. Kazı alanlarında jeneratör, kazma, kürek ve çekiç ele geçirildi.
Mersin'in Erdemli ve Mezitli ilçelerinde kaçak kazı yapan 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma gerçekleştirdi.
Tespit edilen bölgelere yönlendirilen ekipler, Erdemli'de 2, Mezitli ilçesinde ise 4 kişiyi kazı yaparken suçüstü yakaladı.
Kazı alanlarında jeneratör, kazma, kürek ve çekiç ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmaya götürüldü.