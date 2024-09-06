Mersin'de Kaçak Kazı Yapan 5 Şüpheli Gözaltına Alındı
Mersin'in Akdeniz ilçesinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine yapılan çalışmada, 5 kişi suçüstü yakalandı. Kazı alanında ise çeşitli kazı ekipmanları ele geçirildi.
Mersin'in Akdeniz ilçesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, ilçede izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.
Bölgeye yönlendirilen ekipler, 5 kişiyi kazı yaparken suçüstü yakaladı.
Kazı alanında jeneratör, matkap, kazma, kürek ve çekiç ele geçirildi.