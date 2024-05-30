Mersin'de Kaçak Kazı Yapan 4 Şüpheli Gözaltına Alındı
Mersin'in Yenişehir ilçesinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine Jandarma ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemede yer altında tünel açılarak kaçak kazı yapıldığı tespit edildi ve operasyonda 4 kişi suçüstü yakalandı. Kazı alanında ise jeneratör, kazma, kürek ve çekiç ele geçirildi.
Mersin'in Yenişehir ilçesinde kaçak kazı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Bölgeyi tespit eden ekipler, alana giderek inceleme yaptı.
Kontrollerde, yer altında tünel açılarak kaçak kazı yapıldığı tespit edildi.
Operasyonda 4 kişi suçüstü yakalandı.
Kazı alanında jeneratör, kazma, kürek ve çekiç ele geçirildi.