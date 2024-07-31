Mersin'de Kaçak Kazı Yapan 3 Şüpheli Gözaltına Alındı
Mersin'in Aydıncık ilçesinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. Bölgeye yönlendirilen ekipler, 3 kişiyi kazı yaparken suçüstü yakaladı. Kazı alanında kazma, kürek, çekiç ve telsiz ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarma komutanlığına götürüldü.
Mersin'in Aydıncık ilçesinde kaçak kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, ilçede izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.
Bölgeye yönlendirilen ekipler, 3 kişiyi kazı yaparken suçüstü yakaladı.
Kazı alanında kazma, kürek, çekiç ve telsiz ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, jandarma komutanlığına götürüldü.