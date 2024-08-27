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Mersin'de Kaçak Kazı Yapan 11 Kişi Suçüstü Yakalandı

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Mersin'de jandarma tarafından yapılan operasyonda, define aramak amacıyla kaçak kazı yapan 11 kişi suçüstü yakalandı. Operasyonda çok sayıda malzemeye el konuldu.

MERSİN'de, kaçak kazı yaparak define arayan 11 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentin farklı noktalarında define için kaçak kazı yapıldığı istihbaratını aldı. Ekipler, yaptıkları çalışmada Yenişehir ve Akdeniz ilçelerinde tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapıldığını belirleyip, operasyon düzenledi. Operasyonda Akdeniz ilçesinde M.K., O.K., S.K., T.D., Y.Ö., E.D. ve E.Ç., Yenişehir ilçesinde ise M.M., A.A, A.D. ile E.Ç. suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon sırasında izinsiz olarak yapılan kaçak kazılarda kullanılan çok sayıda malzemeye de el kondu. Gözaltına alınan 11 tarihi eser kaçakçısı işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığı'na götürülürken, soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Operasyon Jandarma 3-sayfa Mersin Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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