Üye Girişi
Haberler

Mersin'de Kaçak İlaç Satışı Operasyonu: 19 Kişi Yakalandı

Mersin'de Kaçak İlaç Satışı Operasyonu: 19 Kişi Yakalandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin merkezli 8 ilde, raporlu hastaların ilaçlarını sigortasız kişilere satan 19 kişi yakalandı. Eczacıların da bulunduğu organizasyona yapılan operasyonda piyasa değeri 3,5 milyon TL olan 13 bin 500 kutu ilaç ele geçirildi.

MERSİN merkezli 8 ilde raporlu hastaların adına alınan ilaçları sigortasız kişilere satan, aralarında eczacıların da olduğu 19 kişi yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çamaşır makinesi, çamaşır sepeti gibi türlü yerlerde saklanmış piyasa değeri yaklaşık 3,5 milyon TL olan 13 bin 500 kutu ilaç ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından, bazı hastanelerde MR ve BT hasta tetkikleri için kullanılması gereken ilaçların usulsüz olarak satışının yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Teknik ve fiziki takipler sonucu şüphelilerin Mersin, Hatay ve Adana'da, aralarında eczacıların ve hastane görevlilerinin de bulunduğu bir organizasyon çerçevesinde, pahalı ilaçları raporlu hastaların adına alarak biriktirip sigortası olmayan kişilere sattığı ve şüphelilerin ilaç mümessilleriyle birlikte hareket ettiği tespit edildi. Mersin merkezli 8 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda, kimliği tespit edilen 19 şüpheli yakalandı.

Adreslerdeki aramalarda çamaşır makinesi, çamaşır sepeti gibi türlü yerlerde saklanmış piyasa değeri yaklaşık 3,5 milyon TL olan 13 bin 500 kutu ilaç ele geçirildi. Şüpheliler ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Uyuşturucu Kaçakçılık 3-sayfa Sağlık Güncel Mersin Hukuk

Hamaney'den 4 yıl sonra ilk cuma hutbesi: Gerekirse İsrail'i yine vuracağız

Hamaney binlerce kişinin önünde İsrail'e meydan okudu

 Araştırma 39 ilde yapıldı! Son seçim anketinde büyük sürprizler var

Rüzgar tersine döndü! Son seçim anketinde büyük sürprizler var

 İstanbul'un göbeğinde genç kıza tecavüz etmeye kalkışan 2 şahıs yeniden gözaltında

Sokak ortasında tecavüze kalkışan suç makineleri için yeni karar
İstanbul ünlü otel zinciri ekonomik sıkıntılar nedeniyle 3 noktada kepenk indirdi

Dev otel zinciri İstanbul'daki 3 semtte kepenk indirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mazhar Alanson'un kızı öldü mü? Eda Alanson neden öldü, hastalığı nedir? Eda Alanson ne zaman öldü? Eda Alanson'un cenazesi ne zaman? Eda Alanson kimdir? Eda Alanson kaç yaşında, nereli? İsmail Yüksek kimdir? İsmail Yüksek kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor? Yunus Akgün kimdir? Yunus Akgün kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor? Atakan Karazor kimdir, kaç yaşında ve hangi takımda oynuyor? Atakan Karazor hangi mevkide oynuyor? Aziz Sancar'ın beyin kanseri çalışması nedir? A Milli Futbol Takımı kadrosu belli oldu mu? A Milli Takımı İzlanda ve Karadağ maçları aday kadrosu! Türkiye- Karadağ maçı ne zaman? Türkiye Karadağ maç bileti ne zaman satışa çıkacak? Bu hafta sonu hangi sınavlar var? Sayıştay eleme sınavı ne zaman? 5-6 Ekim'de ne sınavı var? Beyoğlu'nda 2 şahıs genç kıza saldırdı! Olay ne zaman, nerede oldu? (VİDEO İZLE)
title