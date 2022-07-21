Mersin'de kaçak akaryakıt operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin'de kaçak akaryakıt operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

AA - Sezgin Pancar - Güncel
 - Güncelleme:
Mersin'de kaçak akaryakıt operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde kaçak üretilen 550 litre akaryakıt ele geçirildi.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde kaçak üretilen 550 litre akaryakıt ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, 2 iş yerinde atık yağ ve ayrıştırıcı kullanarak kaçak akaryakıt üretimi yapıldığı belirlendi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenlenen adreslerde 550 litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, iş yerlerindeki 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

AA / Sezgin Pancar - Güncel

Jandarma Akdeniz Mersin Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title