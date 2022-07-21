Mersin'de kaçak akaryakıt operasyonunda 5 şüpheli yakalandı Mersin'in Akdeniz ilçesinde kaçak üretilen 550 litre akaryakıt ele geçirildi. Mersin'in Akdeniz ilçesinde kaçak üretilen 550 litre akaryakıt ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, 2 iş yerinde atık yağ ve ayrıştırıcı kullanarak kaçak akaryakıt üretimi yapıldığı belirlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenlenen adreslerde 550 litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Jandarma ekipleri, iş yerlerindeki 5 şüpheliyi gözaltına aldı. AA / Sezgin Pancar - Güncel Jandarma Akdeniz Mersin Güncel Haberler

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