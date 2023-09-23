Mersin'de Kaçak Akaryakıt Operasyonu: Bir Şüpheli Gözaltına Alındı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde düzenlenen kaçak akaryakıt operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda depoda 21 bin litre kaçak akaryakıt, evde ise 5 bin 700 paket kaçak sigara ele geçirildi. A.A. gözaltına alınırken, adresinde bulunamayan bir şüpheli aranıyor.