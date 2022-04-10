Mersin'de kablo hırsızlığı yaptığı iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

MEZİTLİ, MERSİN (AA) - Mersin'in Mezitli ve Gülnar ilçelerinde, kablo hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Mezitli ve Gülnar ilçelerinde meydana gelen kablo hırsızlığı olaylarına ilişkin çalışma başlatıldı.

Jandarma ekipleri düzenlediği operasyonla 4 şüpheliyi yakaladı.

Aramalarda, çalınan kablolar ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.