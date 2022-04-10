Mersin'de kablo hırsızlığı yaptığı iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı
AA - Serkan Avci - Güncel
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Mersin'in Mezitli ve Gülnar ilçelerinde, kablo hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
MEZİTLİ, MERSİN (AA) - Mersin'in Mezitli ve Gülnar ilçelerinde, kablo hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Mezitli ve Gülnar ilçelerinde meydana gelen kablo hırsızlığı olaylarına ilişkin çalışma başlatıldı.
Jandarma ekipleri düzenlediği operasyonla 4 şüpheliyi yakaladı.
Aramalarda, çalınan kablolar ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.
AA / Serkan Avci - Güncel