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Mersin'de Kablo Hırsızlığı Yapan 2 Şüpheli Tutuklandı

Mersin'de Kablo Hırsızlığı Yapan 2 Şüpheli Tutuklandı
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Mersin'in Silifke ilçesinde kablo hırsızlığı yaparken yakalanan 2 şüpheli, gözaltına alındı. Üst aramalarında ve araçlarında 200 metre kablo ile 2 demir makası ele geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Mersin'de kablo hırsızlığı yaparken yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Silifke ilçesindeki bir bölgede bakır kablo keserken yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin üst aramasında ve araçlarında 200 metre kablo ile 2 demir makası ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Güncel
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