Mersin'de Kablo Hırsızlığı Yapan 2 Şüpheli Tutuklandı
Mersin'in Silifke ilçesinde kablo hırsızlığı yaparken yakalanan 2 şüpheli, gözaltına alındı. Üst aramalarında ve araçlarında 200 metre kablo ile 2 demir makası ele geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.
Mersin'de kablo hırsızlığı yaparken yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Silifke ilçesindeki bir bölgede bakır kablo keserken yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin üst aramasında ve araçlarında 200 metre kablo ile 2 demir makası ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.