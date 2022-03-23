Mersin'de kablo hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı - Haberler

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Mersin'de kablo hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı

AA - Burcu Kaya - Güncel
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Mersin'de kablo hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı

Mersin'in Silifke ilçesinde kablo hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde kablo hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

Jandarma ekipleri, ilçede kablo hırsızlığı yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda 3 farklı kablo hırsızlığına karıştıkları belirlenen M.E. ve S.Y. yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.E. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, S.Y. adli kontrol şartıyla salıverildi.

AA / Burcu Kaya - Güncel

Jandarma, Mersin, Güncel, Haberler

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