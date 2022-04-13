Mersin'de kablo çaldıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı - Haberler

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Mersin'de kablo çaldıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

AA - İbrahim Polat - Güncel
Mersin'de kablo çaldıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

Mersin'in Anamur ilçesinde, iletim hattı kablolarını çaldıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

MERSİN (AA) - Mersin'in Anamur ilçesinde, iletim hattı kablolarını çaldıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Ören Mahallesi'nde telefon iletim hattı kablolarının kesilerek çalınması üzerine çalışma başlatıldı.

Olay sırasında bölgede görüldüğü belirlenen şüpheli bir araç, jandarma ekiplerince Silifke ilçesi Kırobası Mahallesi'nde durduruldu.

Araçta, 550 metre kablo bulundu, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

AA / İbrahim Polat - Güncel

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