Mersin'de jandarmadan şehitlik ziyareti

Mersin'de, Jandarma Teşkilatının 184'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla şehitlik ziyareti yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından etkinlikler kapsamında, Mersin Asri Mezarlığındaki şehitlikte program düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi.

Daha sonra şehit mezarlarını ziyaret eden İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, sohbet ettiği ailelere plaket takdim etti.

Şehit annelerine gül verilen programda, kabirlere de karanfil bırakıldı.