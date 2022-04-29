Mersin'de jandarma ekipleri trafik denetimi yaptı

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'de, jandarma ekiplerinin helikopter destekli trafik denetiminde 13 sürücüye toplamda 7 bin 648 lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Tarsus-Pozantı, Gözne, Arslanköy ve Fındıkpınarı kara yollarında denetim yapıldı.

Helikopterle havadan destek verilen denetimlerde 327 araç kontrol edildi.

Ekipler, kurallara uymadıkları tespit edilen 13 sürücüye toplamda 7 bin 648 lira ceza yazdı.