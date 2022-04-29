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Mersin'de jandarma ekipleri trafik denetimi yaptı

AA - Aleyna Coşkun - Güncel
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Mersin'de jandarma ekipleri trafik denetimi yaptı

Mersin'de, jandarma ekiplerinin helikopter destekli trafik denetiminde 13 sürücüye toplamda 7 bin 648 lira ceza uygulandı.

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'de, jandarma ekiplerinin helikopter destekli trafik denetiminde 13 sürücüye toplamda 7 bin 648 lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Tarsus-Pozantı, Gözne, Arslanköy ve Fındıkpınarı kara yollarında denetim yapıldı.

Helikopterle havadan destek verilen denetimlerde 327 araç kontrol edildi.

Ekipler, kurallara uymadıkları tespit edilen 13 sürücüye toplamda 7 bin 648 lira ceza yazdı.

AA / Aleyna Coşkun - Güncel

Helikopter, Jandarma, Tarsus, Mersin, Güncel, Haberler

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