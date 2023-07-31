Mersin'de Jandarma Ekipleri Suda Boğulma Olaylarına Karşı Önlem Alıyor

Mersin'de jandarma ekipleri, boğulma olaylarına karşı önlem alırken, vatandaşlara tehlikeli bölgelerdeki dere ve göletlerde suya girmemeleri konusunda uyarıda bulunuyor.

Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, sıcak yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte muhtemel suda boğulma olaylarını önlemek amacıyla tedbirler artırıldı. Bu çerçevede, jandarma ekiplerince Tarsus ilçesinde bulunan göl, gölet, baraj ve sulama kanallarında olası suda boğulma olayları ile can kayıplarının önlemek maksadıyla özellikle hafta sonları ve tatil günlerinde gün boyu devriye görevi gerçekleştirildi. Ekipler devriye görevi sırasında ayrıca, o bölgede yaşayan vatandaşlara ve çocuklara belirtilen yerlerde suya girmelerinin tehlikeli olduğunu anlatarak ikazda bulundu.

Suda boğulma sonucu can kaybını önlemek için denetim ve bilgilendirme faaliyetlerinin aralıksız devam edeceği bildirildi. - MERSİN