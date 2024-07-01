Mersin'de Jandarma Ekipleri Boğulma Vakalarını Önlemek İçin Uyarıda Bulundu
Mersin'de jandarma ekipleri, boğulma vakalarını önlemek amacıyla vatandaşlara uyarılarda bulundu. Tarsus ilçesinde yapılan denetimlerde, baraj, gölet ve sulama kanallarında yüzen vatandaşlar uyarıldı.
Mersin'de jandarma ekipleri, boğulma vakalarını önlemek için vatandaşlara uyarılarda bulundu.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, boğulma vakalarına karşı çalışma yapıldı.
Tarsus ilçesinde denetim yapan ekipler, baraj, gölet ve sulama kanallarında yüzden vatandaşları uyardı.