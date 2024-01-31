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Mersin'de izinsiz kazı yapan 8 şüpheli gözaltına alındı

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Mersin'in Erdemli ilçesinde, 20 metre uzunluğunda tünel oluşturup izinsiz kazı yaptığı belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde, 20 metre uzunluğunda tünel oluşturup izinsiz kazı yaptığı belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçenin kırsal alanında izinsiz kazı yapıldığı ihbarını alan ekipler çalışma başlattı.

Bölgeyi inceleyen ekipler, 20 metre uzunluk ve 17 metre derinliğinde tünel oluşturup kazı yapan 8 zanlıyı suçüstü yakaladı.

Jandarmaya götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Mersin Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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