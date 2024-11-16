Mersin'de 'İyilik Örüyorum' Hareketinin 27. Yılı Kutlandı

Mersin'de başlatılan "İyilik Örüyorum" hareketinin gönüllüleri, 27 yıldır ihtiyaç sahipleri için atkı, bere ve yelek hazırlıyor.

Ferda Yertut öncülüğünde 1997'de başlatılan hareketin 27. yılı, Mezitli ilçesindeki etkinlikle kutlandı.

Etkinlikte bir araya gelen kadınlar, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için atkı, bere ve yelek ördü.

Yertut, AA muhabirine, başta çocuklar olmak üzere çok sayıda kişiye ürün gönderdiklerini söyledi.

Dayanışmayla hareket ettiklerini dile getiren Yertut, daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedeflediklerini anlattı.

Gönüllülerden Nilay Genç de çalışmalarda yer almaktan mutluluk duyduğunu belirtti.