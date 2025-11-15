Haberler

Mersin'de İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı Açıldı

Mersin'de İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı Açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'de düzenlenen İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı'nda hükümlü ve tutukluların tasarladığı ürünler sergileniyor. Fuar, 60 ceza infaz kurumunun katılımıyla gerçekleştirilmekte ve 18 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

Mersin'de organize edilen İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı'nda hükümlü ile tutukluların atölyelerde tasarladıkları ürünler sergileniyor.

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu tarafından Özgecan Aslan Meydanı'nda dün açılan fuarda, 60 farklı ceza infaz kurumunun 100 standı yer alıyor.

Stantlarda, mesleki eğitim programları kapsamında hükümlü ve tutuklular tarafından atölyelerde tasarlanan tekstilden el sanatlarına, mobilyadan hediyelik eşyaya kadar birçok ürün sergileniyor.

Fuarı gezen ziyaretçiler, ürünleri inceleyip bilgi alıyor.

Hükümlü ve tutukluların meslek edinmeleri, mevcut mesleklerini geliştirmeleri, rehabilite olmaları ve tahliyelerinden sonra topluma kazandırılmalarının amaçlandığı fuar, 18 Kasım'a kadar 11.00-21.00 saatlerinde gezilebilecek.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel
Şehidin tabutunun başında gülüşen isimlerin kim olduğu ortaya çıktı

Şehidin tabutunun başında gülüşen isimlerin kim olduğu ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Robbie Williams'tan endişelendiren açıklama: Görüşüm hızla bozuluyor

Zayıflamak uğruna sağlığından oldu! Ünlü isimden korkutan itiraf
Kabe'ye giden kadından skandal video: Nasıl yakışıklılar biliyor musun?

Kabe'ye giden kadından skandal video: Nasıl yakışıklılar?
Fenerbahçe'nin yıldızı milli maçta sakatlandı

Fener taraftarını kahreden görüntü
Kazada şehit olan polisin kimliği belli oldu

Kazada şehit olan polisin kimliği belli oldu
Robbie Williams'tan endişelendiren açıklama: Görüşüm hızla bozuluyor

Zayıflamak uğruna sağlığından oldu! Ünlü isimden korkutan itiraf
Beşiktaş'tan İrfan Can Kahveci'nin transfer iddialarına cevap

İrfan Beşiktaş'a mı gidiyor? Başkandan açıklama var
İşçi servisi takla attı, ambulansı şemsiyeyle bekledi

Fotoğraf bugün Türkiye'de çekildi
İzmir'de alarm sürüyor! Planlı su kesintileri devam edecek

Kentte kırmızı alarm! Süre uzatıldı
Anne ve evlatlarının hayatını kaybettiği Ortaköy faciasında korkunç şüphe

Bir aileyi yok eden Ortaköy faciasında korkunç şüphe
Veda sonrası kriz! Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör ve Feyza Civelek'i takipten çıktı

Veda etti, ortalık karıştı! Ünlü oyuncu iki ismi birden sildi
Eski sevgilisi Yasemin'i börekçide katlettikten sonra kafasına sıktı

Eski sevgilisi Yasemin'i börekçide katledip kafasına sıktı
Serdal Adalı 'Cengiz Ünder'in bonservisi alınacak mı?' sorusunu kem küm etmeden yanıtladı

"Cengiz'in bonservisi alınacak mı?" sorusunu kem küm etmeden yanıtladı
Bugünden itibaren 5 ay zorunlu! Kurala uymayan sürücülere 6 bin TL ceza var

Bugünden itibaren zorunlu! Kurala uymayan sürücülere 6 bin TL ceza var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.