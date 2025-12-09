Haberler

Çalıştığı iş yerinde soygun planlayıp, mağdur süsü veren çalışan ve işbirlikçileri yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'de işyerini yağmalayan iki şüpheli, olaydan sonra kaçarken akaryakıt istasyonunda yakalandı. Nakit para ve silah ele geçirildi. Şüphelilerin organize şekilde hareket ettikleri belirlendi.

MERSİN'de çalıştığı işyerini anlaştığı 2 kişiye yağmalatan şüpheli ve işbirlikçileri gözaltına alındı. Şüphelilerin işyerini yağmaladıktan sonra kaçmaları ve akaryakıt istasyonunda gözaltına alındıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kentte bir iş yeri çalışanı, silahlı ve maskeli iki kişinin kendisini etkisiz hale getirip, plastik kelepçe ile bağladığını ve yaklaşık 800 bin dolar ile 400 bin TL nakit parayı alarak kaçtığı ihbarında bulundu. İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayın şüphelilerinin E.K.K. ve A.Ş. olduğunu olay sırasında kullandıkları aracın ise kiralık olduğunu saptadı. Güvenlik kamera kayıtlarının izlenmesi ile şüphelilerin olay aynı günü kentten ayrıldıkları tespit edildi. Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü ile koordinasyon kuruldu. Ekiplerin çalışmasıyla şüpheliler bir dinlenme tesisi yakınlarındaki akaryakıt istasyonunda yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, olayda kullanıldığı değerlendirilen silah, suçtan elde edilen 801 bin 153 dolar, bin 340 Avro ve 462 bin 395 TL nakit para ve döviz ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında şüpheliler E.K.K. ve A.Ş.'nin iş yeri çalışanlarından sözde mağdur M.S.A. ile birlikte hareket ederek, planlı ve organize bir şekilde yağma eylemini gerçekleştirdikleri belirlendi. Şüpheliler E.K.K. ve A.Ş. ile işyeri çalışanı M.S.A., sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

GÖZALTIA ANI KAMERADA

Öte yandan şüphelilerin işyerini yağmaladıktan sonra kaçmaları ve akaryakıt istasyonunda gözaltına alındıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Terör örgütü için yolun sonu göründü! ABD'den 'Bu iş bitti' mesajı

Yolun sonu göründü! ABD'den "Hayalleri unutun, bu iş bitti" mesajı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk'tan Uğurcan Çakır'ın sakatlığı hakkında açıklama: Bir sonraki maçı kaçıracak

Okan Buruk kötü haberi verdi: Bir sonraki maçı kaçıracak
İki evladını birden kaybeden baba, hastaneyi işaret etti: Belki sarı serum tetikledi

İki evladını kaybeden babadan, hastaneyle ilgili korkunç iddia
Galatasaray'ın rakibi Atletico Madrid geriye düştüğü maçta hata yapmadı

Galatasaray'ı da ilgilendiren maçta 5 gol! İşte sonuç
Babacan'dan asgari ücret hesabı! Oran ve rakam verdi

Babacan'dan asgari ücret hesabı! Oran ve rakam verdi
Okan Buruk'tan Uğurcan Çakır'ın sakatlığı hakkında açıklama: Bir sonraki maçı kaçıracak

Okan Buruk kötü haberi verdi: Bir sonraki maçı kaçıracak
TSK konvoylarının Suriye'deki hareketliliğiyle ilgili AK Parti'den açıklama

Komşu ülkedeki bu görüntülerle ilgili ilk açıklama
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu

Yoğun bakımdaki CHP'li belediye başkanından kötü haber
Trump, Batılı liderler ile Erdoğan'ı karşılaştırdı, övgüler dizdi

Batılı liderler ile Erdoğan'ı karşılaştırdı! Sözleri bir hayli çarpıcı
Bakın nerede ortaya çıktı: İşte dünya gündemine oturan Ümran bebeğin son hali

Bakın nerede ortaya çıktı: Dünya gündemine oturan o bebeğin son hali
Mustafa Sandal, nafaka ödemiyor iddialarına dekontla yanıt verdi

Mustafa Sandal, iddiaya dekontu paylaşarak yanıt verdi
Şarkıcı Güllü'nün kızı yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı

Güllü'nün ölümünde yeni gelişme! Yurt dışına kaçarken yakalandılar
Mehmet Akif Ersoy Habertürk'teki koltuğundan da oldu

Mehmet Akif Ersoy Habertürk'teki koltuğundan da oldu
Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor

Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor
title