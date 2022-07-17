Mersin'de istirahatli polis kafede tabancayla vurularak yaralandı Mersin'in Tarsus ilçesinde istirahatli polis memurunu kafede tabancayla yaralayıp kaçtıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı. Mersin'in Tarsus ilçesinde istirahatli polis memurunu kafede tabancayla yaralayıp kaçtıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı. İddiaya göre, Beydeğirmeni Mahallesi'ndek kafeye giden Burdur Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru E.Y. ile M.G (30) ve H.V. (38) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında zanlılardan biri E.Y'ye tabancayla ateş edip kaçtı, diğeri de olayın ardından bölgeden uzaklaştı. Bacağına isabet eden 3 kurşunla yaralanan E.Y, 112 Acil Sağlık ekibince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın bildirilmesi üzerine çalışma başlatan polis, kaçan zanlılar M.G. ve H.V'yi yakaladı. Ekipler, olayda kullanıldığı değerlendirilen tabancayı da ele geçirdi. Yaralı polisin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel Münir Karaloğlu Mersin Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Mersin'de istirahatli polis kafede tabancayla vurularak yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.