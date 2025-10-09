Mersin'de İsrail'in Özgürlük Filosu'na Saldırısına Tepki Gösterildi

İsrail'in Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemilere saldırısına Mersin'de tepki gösterildi.

Mersin Filistin'e Destek Platformu, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Mersin Şubesi ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Suphi Öner Öğretmenevi'nde basın açıklaması yaptı.

İHH İnsani Yardım Vakfı Şube Başkanı Mehmet Furkan Özbay, konuşmasında, İsrail'in Gazze'deki ablukasının kaldırılması için çok çalıştıklarını söyledi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ve Uluslararası Özgürlük Filosu'nu yasa dışı şekilde ele geçirmesine tepki gösteren Özbay, Filistin'in gündemden çıkarılmaması gerektiğini belirtti.

Özbay, Gazze özgür olana kadar mücadele etmeyi sürdüreceklerini sözlerine ekledi.