Mersin'de İskelede Asılı Kalan İşçi Ekskavatörle Kurtarıldı
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Mersin'in Mezitli ilçesinde, apartmanın dış cephesini boyarken halatı kopan iskelede asılı kalan işçi, ekskavatör yardımıyla kurtarıldı. İşçinin kurtarılma anı, vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Mersin'in Mezitli ilçesinde, apartmanın dış cephesini boyarken halatı kopan iskelede asılı kalan işçi, ekskavatör yardımıyla kurtarıldı.
Akdeniz Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki bir apartmanın dış cephesini boyayan işçi, halatı kopan iskelede asılı kaldı.
Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bu sırada caddeden geçen Devlet Su İşlerine (DSİ) ait iş makinesi, vatandaşların yönlendirmesiyle binaya yanaştı.
Ekskavatör yardımıyla bulunduğu yerden kurtarılan işçi, aşağı indirildi.
İşçinin kurtarılma anı, vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.