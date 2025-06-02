Mersin'de İşhanında Tuvalet Skandalı

Mersin'de İşhanında Tuvalet Skandalı
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Mersin'de bir iş hanına giren iki kişi, güvenlik kamerasını oynamak için birinin kamerayı kaldırdığı sırada diğeri koridorda tuvalet ihtiyacını giderdi. Olay kameraya yansıdı.

MERSİN'de iş hanına giren 2 kişiden biri kameranın açısını değiştirirken, diğeri ise tuvaletini yaptı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Akdeniz ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde meydana geldi. Mersin Adliyesi karşısında bulunan Deniz İşhanı'na gelen iki kişiden biri, görüntü almaması için kamerayı havaya doğru kaldırırken, diğeri ise koridorda tuvalet ihtiyacını giderdi.

Olay, iş hanının güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde içeri giren iki kişiden biri asansörün köşesine tuvaletini yaparken, diğerinin ise kameranı açısını değiştirdiği yer alıyor.

Haber-Kamera: MERSİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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