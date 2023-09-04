Mersin'de işçi servisi ile otomobil çarpıştı, 15 kişi yaralandı

İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 15 yaralı

MERSİN - Mersin'in Akdeniz ilçesinde işçi servisi ile otomobil çarpıştı, 15 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza ilçede Adanaoğlu Kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen 33 S 5056 plakalı işçi taşıyan servis aracı ile 34 BLE 579 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle servis yolda çıkarak kaldırıma çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle serviste bulunan 15 kişi yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 ekipleri yaralıları Tarsus ve Mersin'de ki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.