Mersin'de İşçi Kamyonet ve TIR Arasında Sıkışarak Hayatını Kaybetti

Mersin'de İşçi Kamyonet ve TIR Arasında Sıkışarak Hayatını Kaybetti
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Silifke ilçesinde bir depoda meydana gelen kazada, geri manevra yapan kamyonet ile TIR arasında sıkışan yabancı uyruklu işçi yaşamını yitirdi. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

MERSİN'in Silifke ilçesindeki bir depoda yük taşırken geri manevra yapan kamyonet ile TIR'ın arasında sıkışan işçi öldü. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 09.00 sıralarında ilçeye bağlı Atayurt Mahallesi'ndeki bir depoda meydana geldi. TIR'dan kamyonete yük taşıyan yabancı uyruklu kişi, işini bitirdikten sonra araçtan indi. İşçi iki aracın arasında beklediği sırada ismi öğrenilemeyen sürücünün geri manevra yaptığı kamyonet ile TIR'ın arasına sıkıştı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemenin ardından işçinin cansız bedeni Mersin Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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