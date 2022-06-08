Mersin'de iş yerine silahlı saldırıyla ilgili 2 şüpheli yakalandı - Haberler

Mersin'de iş yerine silahlı saldırıyla ilgili 2 şüpheli yakalandı Mersin'in Yenişehir ilçesinde, bir iş yerine yönelik silahlı saldırıyla ilgili aranan 3 zanlıdan 2'si gözaltına alındı. Mersin'in Yenişehir ilçesinde, bir iş yerine yönelik silahlı saldırıyla ilgili aranan 3 zanlıdan 2'si gözaltına alındı. Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 Haziran'da sıhhi tesisatçılık yapan Umut G'ye ait Bahçelievler Mahallesi 1801 Sokak'taki iş yerine silahla ateş açan 3 zanlının kimliğini belirledi. Ekipler, olaya karıştığı öne sürülen Y.C.G. ile Ü.B'yi yakaladı. Firari zanlı H.K'yi gözaltına almak için ekiplerin çalışması sürüyor. Yenişehir ilçesinde, 6 Haziran'da sıhhi tesisatçılık yapan Umut G'ye ait iş yerine, bölgeye otomobille giden 3 kişi tarafından silahla ateş açılmıştı. Can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı saldırıda iş yerinin camları hasar görmüştü. AA / Serkan Avci - Güncel Yenişehir Mersin Umut Güncel Haberler

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