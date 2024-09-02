Mersin'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Mersin'in Erdemli ilçesinde bulunan bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle iş yerinde hasar meydana geldi.
Mersin'nin Erdemli ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Erdemli Sanayi Sitesi'ndeki iş makinası tamir atölyesinde yangın çıktı.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmeleri üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Atölyede yangın nedeniyle patlamalar oldu.
İş yerinde hasara yol açan yangın, itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.