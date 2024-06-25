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Mersin'de İş Vaadiyle Kandırılan Kadınları Fuhşa Zorlayan 8 Şüpheli Tutuklandı

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Mersin'de iş vaadiyle kandırdıkları kadınları fuhşa zorladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Erdemli ilçesindeki suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, fuhşa zorlandığı belirlenen 5 mağdur kadın da kurtarıldı.

Mersin'de iş vaadiyle kandırdıkları kadınları fuhşa zorladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Erdemli ilçesindeki suç örgütüne yönelik çalışma başlatıldı.

İş vaadiyle kandırdıkları kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları, aracılık ve yer temin ettikleri belirlenen 9 şüphelinin kimlik bilgilerine ulaşıldı.

Başsavcılık koordinesindeki operasyonda adresleri belirlenen 9 zanlı yakalandı.

Adreslerde, tabanca ile çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.

Operasyonda, fuhşa zorlandığı saptanan 5 mağdur kadın da kurtarıldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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