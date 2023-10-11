Mersin'de iş makinesiyle kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı
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Mersin'in Tarsus ilçesinde iş makinesiyle kaçak kazı yapan 2 kişi gözaltına alındı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde iş makinesiyle kaçak kazı yapan 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, kırsal alanda kaçak kazı yapıldığı tespit edildi.
Bölgeye yönlendirilen ekipler, 2 kişiyi paletli kepçeyle kazı yaparken suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan 2 kişi, jandarmaya götürüldü.
Kaynak: AA / Güncel