Mersin'de İş Hanında Skandal Anlar

Mersin'de İş Hanında Skandal Anlar
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Mersin'de iş hanına giren iki kişiden biri güvenlik kamerasının açısını değiştirirken, diğeri koridorda tuvalet ihtiyacını giderdi. Olay, güvenlik kameralarına yansıdı.

MERSİN'de iş hanına giren 2 kişiden biri kameranın açısını değiştirirken, diğeri ise tuvaletini yaptı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Akdeniz ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde meydana geldi. Mersin Adliyesi karşısında bulunan Deniz İşhanı'na gelen iki kişiden biri, görüntü almaması için kamerayı havaya doğru kaldırırken, diğeri ise koridorda tuvalet ihtiyacını giderdi.

Olay, iş hanının güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde içeri giren iki kişiden biri asansörün köşesine tuvaletini yaparken, diğerinin ise kameranı açısını değiştirdiği yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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