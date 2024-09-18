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Mersin'de İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması Finali Devam Ediyor

Mersin'de İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması Finali Devam Ediyor
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Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında Mersin'de gerçekleştirilen İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'nın finalinde 45 takım mücadele ediyor. Katılımcılar, çeşitli parkurlarda yeteneklerini sergileyerek büyük ödülleri kazanmak için mücadele ediyor.

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında, Mersin'de düzenlenen İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'nın finali ikinci gününde devam etti.

Mersin Olimpik Yüzme Havuzu'nda organize edilen final yarışlarında 45 takımdan 451 yarışmacı mücadelesini sürdürüyor.

Katılımcılar, temel ve ileri kategorilerindeki yarışmanın "Torpido fırlatma", "Su altı kabloları takibi ve anomali tespiti" ile "Renk tespiti ve kapıdan geçiş" parkurlarında verilen görevlerde yeteneklerini sergiledi.

Yarışmaya Mersin'den katılan Kenan İlhan (18), AA muhabirine, ekibiyle 4 yıldır TEKNOFEST'e katıldığını belirtti.

TEKNOFEST'te birinciliklerinin bulunduğunu anlatan İlhan, "Kendimize güveniyoruz. Görevlerimizi çok iyi şekilde tamamladık." dedi.

20 Eylül'de sona erecek İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'nda, temel kategoride birinci olan takıma 150 bin, ikinci takıma 120 bin ve üçüncü takıma 100 bin lira ödül verilecek. İleri kategoride ise ilk sıradaki takım 200 bin, ikinci 150 bin ve üçüncü 120 bin lira elde edecek.

Kaynak: AA / Aleyna Coşkun - Güncel

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