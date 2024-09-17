Üye Girişi
Haberler

Mersin'de İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması Başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'daki TEKNOFEST kapsamında düzenlenen İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması, 45 takımın katılımıyla Mersin Olimpik Yüzme Havuzu'nda başladı. Genç mühendislerin tasarladığı su altı araçları, çeşitli görevlerde yarışarak yeteneklerini sergiliyor. Ödüller ise toplamda 1.5 milyon lira değerinde.

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında, Mersin'de düzenlenen İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'nın finaline 45 takım katılıyor.

ASELSAN'ın yürütücülüğünde gençlerin tasarladığı uzaktan kumandalı veya otonom su altı araçlarının geliştirilmesi amacıyla organize edilen yarışma, Mersin Olimpik Yüzme Havuzu'nda başladı.

Adana'daki TEKNOFEST kapsamında düzenlenen organizasyonda, 45 takımdan 451 yarışmacı mücadele ediyor.

Katılımcılar, temel ve ileri kategorilerindeki yarışmanın "Torpido fırlatma", "Su altı kabloları takibi ve anomali tespiti" ile "Renk tespiti ve kapıdan geçiş" parkurlarında verilen görevlerde yeteneklerini sergiliyor.

"Takımların bugün teknolojiyle daha uğraşır noktaya geldiklerini görüyoruz"

ASELSAN Deniz Sistemleri Program Direktörü Aykut Şahin, AA muhabirine, 1100'ün üzerinde başvurunun sonunda seçilen 45 finalist takımın yarışmada mücadele etmeye hak kazandığını söyledi.

Yarışmacıların geliştirdikleri su altı araçlarıyla parkurlardaki görevleri yerine getirmek için mücadele ettiğini anlatan Şahin, "Amacımız hem lise hem üniversite öğrencilerimizin temel bir mühendislik faaliyetini gerçekleştirebilmeleri. Bir ihtiyacı ortaya koyuyoruz. Bu ihtiyaç için bir ürün geliştirmeleri, raporlama yapmaları, sahada bunları gerçekleştirmeleri gibi başından sonuna kadar proje yürütme becerisi kazandırma gayretindeyiz. ASELSAN olarak olabildiğince gençlerimizi desteklemek, ilerideki profesyonel hayatlarına hazırlamak için gayret ediyoruz." diye konuştu.

Şahin, TEKNOFEST'te her geçen yıl daha başarılı projeler ortaya çıkarıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"TEKNOFEST ilk başladığı yıldan bugüne kadar hem ülkemizde hem de yurt dışında ilgi çekmeye devam ediyor. Takımlarımızın olgunlukları her geçen gün daha iyi hale geliyor. Günümüzde takımlar için artık aracı suda yüzdürmek bir problem değil. Üzerindeki algoritmalar ve yapay zekalarla birlikte bir objeyi tespit etmek, tanımak, ona göre hareket etmek ve karar vermek noktasına geldiler. Takımlarımızın geçmişte çok daha temel ihtiyaçları veya problemleri varken, bugün teknolojiyle daha uğraşır noktaya geldiklerini görüyoruz."

Kentte 20 Eylül'de sona erecek İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'nda, temel kategoride birinci olan takıma 150 bin, ikinci takıma 120 bin ve üçüncü takıma 100 bin lira ödül verilecek. İleri kategoride ise ilk sıradaki takım 200 bin, ikinci 150 bin ve üçüncü 120 bin lira elde edecek.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel

Teknofest Havacılık mersin Adana Uzay

Yenge Hediye Güran'ın ifadesi ortaya çıktı: Narin kaybolduktan birkaç gün sonra telefonumu değiştirdim

Cinayetin kara kutusu olarak gösterilen yenge Hediye Güran'ın ifadesi ortaya çıktı

 Narin Güran'ın ölüm nedeni kesinleşti! Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış

Narin'in ölüm nedeni kesinleşti

 İstanbul'da AVM'de intihar! 2. kattan kendini boşluğa bıraktı

İstanbul'da AVM'de intihar! Herkesin gözü önünde kendini boşluğa bıraktı
MHP'den 'Anayasa'nın 4'üncü maddesine karşıyız' diyen Yapıcıoğlu'na yanıt

MHP'den Zekeriya Yapıcıoğlu'nun "Anayasa" çıkışına yanıt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Instagram çöktü mü? 17 Eylül Instagram'a neden girilmiyor, ne oldu? NARİN NASIL ÖLDÜRÜLDÜ? Narin Güran'ın ölüm nedeni belli oldu mu? Fenerbahçe- Galatasaray maçının biletleri satışa çıktı mı? FB-GS maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? DERBİ MAÇ BİLETİ! 17 Eylül güncel döviz kuru! Dolar ne kadar oldu? Euro ne kadar, kaç TL? Ehliyet yenileme ücreti 2024 ne kadar? Ehliyet yenileme nasıl yapılır, son tarih ne zaman? AVM'de intihar! Olay ne zaman, nerede oldu? (OLAY ANI VİDEO) Ehliyet yenileme son tarih ne zaman? Ehliyet yenileme nereden, nasıl yapılır? 2024 son Ehliyet değiştirme tarihi! Kanlı ay tutulmasında ne olur? Ay tutulmasının burçlara etkileri nelerdir? 150 bin TL evlilik kredisi kimler alabilir? Faizsiz evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları nedir? Pedagojik formasyon nedir? Formasyon nasıl alınır, kimler alabilir? ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 2. ELEME TURU KURA ÇEKİMİ: ZTK kura çekimi ne zaman, saat kaçta? ZTK KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE!
title