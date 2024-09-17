Mersin'de İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması Başladı

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında, Mersin'de düzenlenen İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'nın finaline 45 takım katılıyor.

ASELSAN'ın yürütücülüğünde gençlerin tasarladığı uzaktan kumandalı veya otonom su altı araçlarının geliştirilmesi amacıyla organize edilen yarışma, Mersin Olimpik Yüzme Havuzu'nda başladı.

Adana'daki TEKNOFEST kapsamında düzenlenen organizasyonda, 45 takımdan 451 yarışmacı mücadele ediyor.

Katılımcılar, temel ve ileri kategorilerindeki yarışmanın "Torpido fırlatma", "Su altı kabloları takibi ve anomali tespiti" ile "Renk tespiti ve kapıdan geçiş" parkurlarında verilen görevlerde yeteneklerini sergiliyor.

"Takımların bugün teknolojiyle daha uğraşır noktaya geldiklerini görüyoruz"

ASELSAN Deniz Sistemleri Program Direktörü Aykut Şahin, AA muhabirine, 1100'ün üzerinde başvurunun sonunda seçilen 45 finalist takımın yarışmada mücadele etmeye hak kazandığını söyledi.

Yarışmacıların geliştirdikleri su altı araçlarıyla parkurlardaki görevleri yerine getirmek için mücadele ettiğini anlatan Şahin, "Amacımız hem lise hem üniversite öğrencilerimizin temel bir mühendislik faaliyetini gerçekleştirebilmeleri. Bir ihtiyacı ortaya koyuyoruz. Bu ihtiyaç için bir ürün geliştirmeleri, raporlama yapmaları, sahada bunları gerçekleştirmeleri gibi başından sonuna kadar proje yürütme becerisi kazandırma gayretindeyiz. ASELSAN olarak olabildiğince gençlerimizi desteklemek, ilerideki profesyonel hayatlarına hazırlamak için gayret ediyoruz." diye konuştu.

Şahin, TEKNOFEST'te her geçen yıl daha başarılı projeler ortaya çıkarıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"TEKNOFEST ilk başladığı yıldan bugüne kadar hem ülkemizde hem de yurt dışında ilgi çekmeye devam ediyor. Takımlarımızın olgunlukları her geçen gün daha iyi hale geliyor. Günümüzde takımlar için artık aracı suda yüzdürmek bir problem değil. Üzerindeki algoritmalar ve yapay zekalarla birlikte bir objeyi tespit etmek, tanımak, ona göre hareket etmek ve karar vermek noktasına geldiler. Takımlarımızın geçmişte çok daha temel ihtiyaçları veya problemleri varken, bugün teknolojiyle daha uğraşır noktaya geldiklerini görüyoruz."

Kentte 20 Eylül'de sona erecek İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'nda, temel kategoride birinci olan takıma 150 bin, ikinci takıma 120 bin ve üçüncü takıma 100 bin lira ödül verilecek. İleri kategoride ise ilk sıradaki takım 200 bin, ikinci 150 bin ve üçüncü 120 bin lira elde edecek.